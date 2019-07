Glatzel-Transfer zu Cardiff City perfekt

Heidenheim an der Brenz (SID) - Premier-League-Absteiger Cardiff City hat Angreifer Robert Glatzel vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Euro betragen - der mit Abstand höchste Transfererlös in der Vereinsgeschichte des FCH. Konkrete Angaben machte der Klub nicht.

Robert Glatzel wechselt von Heidenheim auf die Insel © SID

Glatzels Vertrag in Heidenheim wäre noch bis zum Ende dieser Saison gültig gewesen. In der vergangenen Saison erzielte der Mittelstürmer in 29 Einsätzen 17 Tore für den FCH. Für Aufsehen sorgten vor allem seine drei Treffer bei der unglücklichen 4:5-Niederlage des FCH bei Bayern München im April.

Zu seinem Wechsel in die walisische Hauptstadt sagt der 25-Jährige: „Auf der Insel in der Championship Fußball spielen zu dürfen, ist eine riesige Chance für mich."