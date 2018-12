Glückskind des Jahres: Sophia Flörsch

München (SID) - Ihren 18. Geburtstag konnte Sophia Flörsch wieder zu Hause feiern. Neun Tage musste die Rennfahrerin nach ihrem Horror-Unfall beim Formel-3-Finale in Macau im Conde S. Januario Hospital bleiben, doch zu der kleinen Feier am 1. Dezember war sie zurück im Kreis ihrer Liebsten. Und erholt sich seitdem weiter von ihren Verletzungen.

Nach dem heftigen Unfall blickt Flörsch wieder nach vorn © SID

Elf Stunden hatte der Eingriff an der Wirbelsäule gedauert, nachdem sie sich den siebten Halswirbel in Folge des Crashs gebrochen hatte. Flörsch konnte nach Auskunft der Ärzte ihre Arme und Beine aber stets bewegen, erste Anzeichen nach der OP hätten "einen positiven Ausblick auf ihre Genesung" gegeben.

Und Flörsch, die so viel Glück gehabt hatte, nachdem sie nach einer Kollision erst durch die Luft flog und dann einen Begrenzungszaun durchschlug, schmiedet schon wieder Pläne. 2019 startet sie in der Formula European Masters - der Nachfolgeserie der Formel-3-EM. Ihr Ziel: "Regelmäßig in die Top 5 zu kommen und auch den einen oder anderen Sieg zu feiern."