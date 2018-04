Gnabry im Sommer von Hoffenheim zurück nach München

Hoffenheim (SID) - U21-Europameister Serge Gnabry wird im Sommer Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim nach nur einer Saison wieder verlassen und zum deutschen Meister Bayern München zurückkehren. "Ab Sommer ist Serge Gnabry wieder bei Bayern", bestätigte 1899-Geschäftsführer Frank Briel der Bild.

Gnabry kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück © SID

Die Bayern hatten Gnabry im vergangenen Sommer von Werder Bremen verpflichtet und den 22 Jahre alten Stürmer anschließend gleich an Hoffenheim verliehen. Die Kraichgauer hatten zuletzt die Hoffnung geäußert, das Ausleihgeschäft zu verlängern. Gnabry hat in dieser Saison in der Liga bislang acht Treffer für Hoffenheim erzielt und sechs weitere vorbereitet.