Gnabry sieht Bayern in Favoritenrolle: "Krönender Abschluss einer super Saison"

Lissabon (SID) - Nationalspieler Serge Gnabry sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München beim Finalturnier der Champions League in Lissabon in der Favoritenrolle. "Bestimmt, das war ein Ausrufezeichen, das alle gehört haben", sagte der Flügelspieler über das historische 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) geht es im Halbfinale gegen Favoritenschreck Olympique Lyon.

Selbstbewusst vor der Halbfinal-Partie: Serge Gnabry © SID

"Diesen Titel wollen wir uns holen", sagte Gnabry, das wäre "ein krönender Abschluss einer super Saison für uns". Es sei ein "Riesen-Ansporn", das beste Team in Europa sein zu können, "da wollen wir hin", ergänzte der 25-Jährige.

Vor dem früheren französischen Serienmeister ist Gnabry gewarnt, es werde ein "anderes Spiel mit einem anderen Gegner". Lyon habe "Juventus und Manchester City besiegt, die Favoriten waren. Jetzt sieht es so aus, dass wir auch die Favoriten sind, deswegen müssen wir schauen, dass sie uns nicht schlagen und von der ersten Minute an wachsam sein", sagte er.