Goalballer greifen bei Heim-EM in Rostock nach dem Titel

Rostock (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft im Goalball will bei der Heim-EM in Rostock (8. bis 13. Oktober) für Furore sorgen. Nachdem sie durch WM-Silber im Vorjahr in Malmö bereits frühzeitig das Ticket für die Paralympics 2020 in Tokio gelöst hatten, will die Mannschaft von Cheftrainer Johannes Günther auch diesmal um den Titel mitspielen. Die Damen haben derweil den Klassenerhalt als Ziel ausgeben.

Michael Feistle (l.) und Thomas Steiger wollen den Titel © SID

"Wir haben uns sehr akribisch auf das Turnier vorbereitet. Natürlich wollen wir bei der Heim-EM Gold holen", sagte Coach Günther. Deutschland ist nach Weltmeister Brasilien derzeit die wohl beste Mannschaft der Welt. Das Team hat sich in den vergangenen Jahren konsequent entwickelt, wurde nach dem Viertelfinal-Einzug bei den Paralympics in Rio Vize-Europameister 2017 und Vize-Weltmeister 2018.

Bei der Heim-EM treffen die Deutschen in der Gruppenphase auf Spanien, Belgien, Finnland und Tschechien. Ab Freitag geht es im K.o.-Modus um den Titel. Die Damen treffen auf die Niederlande, Großbritannien, Israel und die Türkei.

Goalball ist ein Sport für Blinde und Sehbehinderte, bei dem es darum geht, einen knapp 1,3 kg schweren Klingelball ins neun Meter breite und 1,30 m hohe gegnerische Tor zu rollen.