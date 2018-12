Goalie Greiss überzeugt bei nächstem Islanders-Sieg

Denver (SID) - Auch dank des starken Eishockey-Nationaltorwarts Thomas Greiss haben die New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Bei Colorado Avalanche setzte sich das Team aus dem Big Apple mit 4:1 durch, dabei parierte Greiss 30 Schüsse auf sein Tor.

Greiss wehrte 32 Schüsse ab © SID

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl stand bei den Islanders nicht im Kader, bei Colorado kam Goalie Philipp Grubauer nicht zum Einsatz. Die Islanders liegen mit 36 Punkten aus 32 Spielen als Dritter der Metropolitan Division derzeit auf Play-off-Kurs, Colorado (42) liegt im Westen in der Central Division ebenfalls auf Rang drei.

Die Tore für die Islanders erzielten Jordan Eberle (19.), Johnny Boychuk (23.), Anders Lee (39.) und Valtteri Filppula (58.), für die Avalanche traf Gabriel Landeskog (27.).