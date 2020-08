Goalie Rask verlässt NHL-Blase: "Will bei meiner Familie sein"

Köln (SID) - Inmitten der Play-offs hat Startorhüter Tuukka Rask von den Boston Bruins die "Blase" der Eishockey-Profiliga NHL in Toronto aus persönlichen Gründen verlassen. "Im Moment gibt es in meinem Leben wichtigere Dinge als Eishockey, ich will bei meiner Familie sein", sagte der Finne.

Tuukka Rask verabschiedet sich © SID

"Es ist für uns ehrlich gesagt keine große Überraschung", sagte Don Sweeney, General Manager der Bruins: "Es war für Tuukka eine schwierige Entscheidung. Aber die Boston Bruins stehen hinter ihm." Rask ist Vater von drei kleinen Kindern.

Kurz nach Rasks Abschied stand Jaroslav Halak zwischen den Pfosten und holte mit Boston ein 3:1 über die Carolina Hurricanes. Die Bruins führen im Achtelfinale 2:1.