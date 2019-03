"Godzilla Japan": Neuer Spitzname für japanische Judoka

Tokio (SID) - Die japanische Judo-Nationalmannschaft trägt in Anspielung auf das bekannte Filmmonster fortan den offiziellen Spitznamen "Godzilla Japan". Das teilte der japanische Judo-Verband am Dienstag bei einer Präsentation in Tokio mit. Demnach habe der Sport Parallelen mit dem Monster, das vor 65 Jahren in einem Schwarzweiß-Film erstmals auf der Leinwand erschien.

Japans Judoka gehen mit neuem Spitznamen an den Start © SID

Der Judosport und Godzilla stammen beide aus Japan und genießen internationale Bekanntheit. "Er hat auch kräftige Oberschenkel", sagte Männer-Nationaltrainer Kosei Inoue bei der Präsentation des neuen Teamnamens, bei der auch ein als Monster verkleideter Schauspieler anwesend war.

Dem Verband zufolge waren einige Mitglieder gegen die Partnerschaft mit Toho Co., dem Filmstudio hinter Godzilla, weil der Spitzname nicht die Werte des Judo repräsentiere. Die Mehrheit sprach sich jedoch für die Kooperation aus. Im Mai erscheint hierzulande der Science-Fiction-Film "Godzilla: King of the Monsters". Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung von Gareth Edwards' Blockbuster "Godzilla" aus dem Jahr 2014.