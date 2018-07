Göppingen verlängert mit Abwehrchef Bagersted bis 2021

Göppingen (SID) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den dänischen Kreisläufer Jacob Bagersted langfristig an den Verein gebunden. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, unterzeichnete der 30-Jährige beim viermaligen EHF-Pokalgewinner vorzeitig einen Vertrag bis 2021. Bagersted war im vergangenen Jahr vom SC Magdeburg gekommen und in kürzester Zeit zum Abwehrchef geworden.

Jacob Bagersted bleibt Göppingen langfristig erhalten © SID

"Jacob hat bereits in seinem ersten Jahr bei Frisch Auf eine Führungsrolle übernommen, ist in punkto Einstellung und Mentalität ein absolutes Vorbild", sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne: "Mit seiner großen Qualität, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, spielt er in unserer Planung eine wichtige Rolle, sodass die Vertragsverlängerung eine logische Konsequenz ist."