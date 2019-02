Görges gibt Zusage für WTA-Turnier in Nürnberg

Nürnberg (SID) - Die deutsche Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe/WTA-Nr. 15) wird auch in diesem Jahr bei der Generalprobe für die French Open in Nürnberg (18. bis 25. Mai) an den Start gehen. Das gab der Ausrichter am Mittwoch bekannt. Im Vorjahr war die Wimbledon-Halbfinalistin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten WTA-Turnier am Valznerweiher in Runde eins an der Tschechin Kristyna Pliskova gescheitert.