Görges im Finale von Birmingham

Birmingham (SID) - Tennis-Spielerin Julia Görges kommt kurz vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (1. bis 14. Juli) immer besser in Schwung. Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe, im vergangenen Jahr Halbfinalistin in Wimbledon, zog beim Rasenturnier in Birmingham durch ein 6:4, 6:3 gegen Petra Martic (Kroatien) ins Finale ein. Dort trifft die 30-Jährige auf die an Position zwei gesetzte French-Open-Siegerin Ashleigh Barty aus Australien.