Görges im Halbfinale von Birmingham

Birmingham (SID) - Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Birmingham ins Halbfinale eingezogen. Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe, im vergangenen Jahr Halbfinalistin in Wimbledon, setzte sich im Viertelfinale gegen die Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 6:2 durch. Die 30-jährige Görges spielt nun gegen Petra Martic (Kroatien) um den Einzug ins Finale. Erstmals seit ihrem Turniersieg in Auckland im Januar steht Görges damit in der Runde der letzten Vier.