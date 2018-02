Görges in Doha im Viertelfinale

Doha (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim WTA-Turnier in Doha im Eiltempo ins Viertelfinale eingezogen. In der Runde der letzten 16 bezwang die Nummer neun der Setzliste die Weltranglisten-43. Mihaela Buzarnescu aus Rumänien in nur 66 Minuten mit 6:2 und 6:2.

Julia Görges zieht souverän ins Viertelfinale ein © SID

Bei dem mit 3,17 Millionen Dollar dotierten und topbesetzten Turnier im Wüstenstaat Katar steht die 29-Jährige damit erstmals in ihrer Karriere unter den letzten Acht. Dort trifft sie auf die Siegerin des Duells zwischen der an Nummer drei gesetzten Ukrainerin Jelena Switolina und Petra Kvitova (Nr. 16) aus Tschechien.

Gegen Buzarnescu diktierte Görges mit ihren aggressiven Grundschlägen von Beginn an die Partie und musste bei eigenem Aufschlag keinen einzigen Breakball abwehren.

Am Donnerstagabend kämpft auch Angelique Kerber (Kiel/Nr. 8) um den Einzug ins Viertelfinale. Die frühere Nummer eins tritt gegen die Weltranglistenelfte Johanna Konta (Nr. 10) aus Großbritannien an. In Doha sind mit Ausnahme der US-Amerikanerin Venus Williams alle Spielerinnen der Top Ten der Weltrangliste am Start.