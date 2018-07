Görges in Runde drei gegen Strycova

Wimbledon (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) trifft in ihrem Drittrundenmatch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf Barbora Strycova. Die an Nummer 23 gesetzte Tschechin setzte sich am Donnerstagmorgen gegen Lesia Zurenko aus der Ukraine 6:1, 6:4 durch. Das Match war am Vorabend wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochen worden.