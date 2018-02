Görges nach Hüftverletzung wieder im Training: ab 7. März in Indian Wells

Köln (SID) - Julia Görges hat ihre Mitte Februar erlittene Hüftverletzung auskuriert und wird Anfang März im kalifornischen Indian Wells wieder auf die WTA-Tour zurückkehren. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe, die sich Anfang Februar erstmals in die Top 10 hochgearbeitet hatte und aktuell die Nummer zwölf ist, teilte am Mittwoch über Twitter mit: "Ich trainiere wieder, meine Hüfte ist ausgeheilt. Ich kann mich jetzt auf meinen USA-Trip vorbereiten."

Julia Görges strebt eine Rückkehr im März an © SID

Auf dem Turnierkalender von Julia Görges stehen nach Indian Wells die Turniere in Miami (ab 20. März) und Charleston (ab 2. April). Das Highlight im April soll das Fed-Cup-Heimspiel am 21./22. April in Stuttgart werden. Dort trifft sie gemeinsam mit der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber (Kiel) im Halbfinale auf den achtmaligen Gewinner Tschechien mit den Spitzenspielerinnen Karolina Pliskova (Nr. 5) und Petra Kvitova (Nr. 9).