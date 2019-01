Görges scheitert im Achtelfinale von St. Petersburg

St. Petersburg (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg das Viertelfinale verpasst. Die an Position fünf gesetzte 30-Jährige verlor im Achtelfinale 6:4, 4:6, 6:4 gegen die Russin Wera Swonarewa, die eine Wildcard für das mit 823.000 Dollar dotierte Turnier erhalten hatte.

Julia Görges ist beim WTA-Turnier ausgeschieden © SID

Görges, die bei den Australian Open in der ersten Runde gegen die spätere Halbfinalistin Danielle Collins (USA) ausgeschieden war, war beim Turnier in der russischen Metropole die einzige deutsche Spielerin. Zum Auftakt hatte sie sich in zwei Sätzen gegen die Griechin Maria Sakkari durchgesetzt.

Für Görges war St. Petersburg das dritte Turnier des Jahres, das bislang sehr unterschiedlich für sie verlief. Im neuseeländischen Auckland wiederholte sie Anfang Januar ihren Vorjahres-Triumph und gewann damit ihren siebten Titel auf der WTA-Tour. Bei den Australian Open in Melbourne folgte das frühe Aus.