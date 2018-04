Görges schlägt Osaka und zieht ins Viertelfinale ein

Charleston (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 5) ist beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-13. gewann gegen die Indian-Wells-Siegerin Naomi Osaka (Japan/Nr. 10) 7:6 (7:4), 6:3. Damit trifft Görges bei dem mit 734.900 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier entweder auf Irina Begu (Rumänien/Nr. 13) oder Darja Kassatkina (Russland/Nr. 3).

Julia Görges erreicht das Viertelfinale in Charleston © SID

Osaka dominierte zunächst die Partie, doch Görges holte auf und sicherte sich im Tiebreak den ersten Satz. Mit ihrem ersten Matchball entschied die an Nummer fünf gelistete Görges den zweiten Durchgang für sich.

Eine Runde zuvor war Laura Siegemund (Metzingen) an der japanischen Aufsteigerin gescheitert. Auch für Tatjana Maria aus Bad Saulgau war in Charleston in Runde zwei Endstation. Die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.