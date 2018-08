Görges verliert in New York bereits in Runde zwei

New York (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist bei den US Open in New York bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe verlor gegen die Russin Jekaterina Makarowa nach 1:37 Stunden bei erneut tropischen Bedingungen 6:7 (10:12), 3:6. Im ersten Durchgang vergab Görges drei Satzbälle, in der vergangenen Woche hatte sie Makarowa in New Haven noch klar geschlagen.

Julia Görges scheitert bei den US Open in Runde 2 © SID

Zuvor hatte auch Tatjana Maria (Bad Saulgau) ihr Zweitrundenmatch verloren. Die 31-Jährige verlor gegen Jelena Switolina (Ukraine/Nr. 7) 2:6, 3:6. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) spielt am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen die Schwedin Johanna Larsson um den Einzug in die dritte Runde.