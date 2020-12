Götze: EM-Teilnahme mit PSV-Kollege Max wäre "prächtig"

Köln (SID) - Der in die Niederlande gewechselte WM-Held Mario Götze hat die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer noch im Hinterkopf. Gemeinsam mit Philipp Max, seinem Klub-Kollegen beim Ehrendivisionär PSV Eindhoven, die EM zu spielen, "wäre prächtig", sagte der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 bei ed.nl: "Den Ehrgeiz habe ich. Aber das alles entscheidet der Bundestrainer."

Der 63-malige Nationalspieler, dessen letzter DFB-Einsatz mehr als drei Jahre zurückliegt, führte aus: "Ich bin Profi und möchte das Allerhöchste erreichen. Das möchte ich jetzt auch mit PSV. Das kann ich im Augenblick beeinflussen."

Trotz seines persönlich guten Starts in Eindhoven mit vier Toren in neun Pflichtspielen sieht der 28-Jährige noch viel Luft nach oben: "Ich bin auch noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Ich hatte im Sommer keine normale Vorbereitung, auch mit der Mannschaft habe ich noch nicht so oft zusammen trainiert. Wenn dann englische Wochen kommen, ist das heftig."

Mit Blick auf seinen früheren Bayern-Mitspieler Arjen Robben (36), der nach seinem Rücktritt vom Rücktritt beim FC Groningen von Verletzungen gebeutelt ist, bemerkte Götze: "Arjen macht solange weiter, bis es ihm gelingt, wieder ein wertvoller Spieler zu sein, denke ich." Götze selbst möchte in Robbens Alter "auch noch spielen. Wo? Wir werden es sehen", erklärte der Offensivspieler.