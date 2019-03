Götze fehlt in Berlin wegen eines Rippenbruchs

Dortmund (SID) - Der 2014er-WM-Held Mario Götze steht dem Fußball-Bundesliga-Tabellenzweiten Borussia Dortmund aufgrund eines Rippenbruchs am Samstagabend bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) nicht zu Verfügung. Dies gab der Offensivspieler via Twitter am Samstag bekannt.

Der BVB bangt vor dem Spiel in Wolfsburg um Mario Götze © SID

Bereits am Freitag hatte es Berichte gegeben, wonach Götze und Torjäger Paco Alcacer die Reise an die Spree nicht hatten antreten können. Bereits am Donnerstag war der belgische Nationalspieler Axel Witsel für die Partie bei der Alten Dame ausgefallen. Der Belgier hat laut Trainer Lucien Favre einen Muskelfaserriss an den Adduktoren erlitten.