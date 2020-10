Götze siegt mit Eindhoven spät - Waldschmidt trifft für Benfica

Köln (SID) - Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven im zweiten Spiel ganz spät den ersten Sieg in der Europa League gefeiert, sein Weltmeister-Kollege Shkodran Mustafi ist mit dem FC Arsenal voll auf Kurs. Die Gunners verbuchten mit dem 3:0 (2:0) gegen den irischen Meister FC Dundalk ihren zweiten Dreier. Rio-Finaltorschütze Götze jubelte auf Zypern bei Omonia Nikosia über einen 2:1 (1:1)-Last-Minute-Erfolg.

Erfolgreich mit Eindhoven: Mario Götze © SID

Nationalspieler Luca Waldschmidt traf beim 3:0 (0:0) von Benfica Lissabon gegen Standard Lüttich vom Elfmeterpunkt und hat wie Mustafi mit Arsenal sechs Punkte auf dem Konto. Die Maximalausbeute weist auch Schwedens Altstar Zlatan Ibrahimovic mit AC Mailand auf. Portugals Trainerlegende Jose Mourinho erlitt dagegen mit Tottenham Hotspur einen unerwarteten Rückschlag. Die Engländer verloren 0:1 (0:1) beim belgischen Außenseiter Royal Antwerpen. Milan setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen Sparta Prag durch, obwohl Ibrahimovic einen Elfmeter verschoss.

Eindhoven mit Götze, dem Ex-Augsburger Philipp Max und Trainer Roger Schmidt geriet durch spektakuläres Tor in Rückstand: Jordi Gomez überlistete Torhüter Yvon Mvogo mit einem Heber aus der eigenen Hälfte (29.). Götze leitete den Angriff ein, der zum 1:1 durch Donyell Malen (40.) führte. In der Nachspielzeit traf Malen erneut (90.+2).

Arsenal machte schon vor der Pause durch einen Doppelschlag von Edward Nketiah (42.) und Joe Willock (44.) alles klar. Nicolas Pepe erhöhte nur Sekunden nach Wiederbeginn auf 3:0 (46.). Für Benfica trafen Pizzi (49.) und der Ex-Freiburger Waldschmidt (66.) per Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte erneut Pizzi (76.).

Zum Milan-Führungstreffer durch Brahim Diaz (24.) leistete Ibrahimovic zunächst die Vorarbeit. Dann holte der 39-Jährige einen Foulelfmeter heraus, schoss den Ball aber an die Oberkante der Latte (37.). Für die Entscheidung sorgte Rafael Leao (57.), der zur zweiten Halbzeit für Ibrahimovic eingewechselt worden war. Zudem traf Diogo Dalot (66.).

Mourinho sah einen folgenschweren Ballverlust von Ben Davies in der eigenen Hälfte, der zum entscheidenden Tor durch Lior Rafaelov (29.) führte. Die Spurs, die mit einem 3:0 gegen den Linzer ASK gestartet waren, fanden gegen die kompakt verteidigenden Belgier kein Rezept. Der LASK mit der Bremer Leihgabe Johannes Eggestein siegte in Unterzahl 4:3 (3:1) gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad.