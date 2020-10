Götze trifft auch bei Europacup-Debüt für Eindhoven

Köln (SID) - Trotz seines nächsten Treffers für seinen neuen Klub PSV Eindhoven hat der frühere Fußball-Weltmeister Mario Götze mit den Niederländern zum Europa-League-Auftakt eine Enttäuschung erlebt. Zwar erzielte der von Vizemeister Borussia Dortmund aussortierte Ex-Nationalspieler beim 1:2 (1:0) gegen den FC Granada wie schon bei seinem Debüt im PSV-Trikot vier Tage zuvor die Führung für das Team von Trainer Roger Schmidt (45.+2), doch im zweiten Durchgang drehten die Spanier die Begegnung noch zu ihren Gunsten.

Zweites Spiel, zweites Tor: Mario Götze © SID

Mit einem Sieg starteten hingegen Götzes früherer Klubkollege Julian Weigl und Nationalspieler Luca Waldschmidt bei Benfica Lissabon in die Gruppe D. Bei Lech Posen siegte der portugiesische Rekordmeister 4:2 (2:1).

In der Gruppe C von Bundesligist Bayer Leverkusen siegte der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva gegen Slavia Prag 3:1 (1:0). Unterdessen fuhren namhafte Klubs mühsame Pflichtsiege ein: Der FC Arsenal gewann bei Rapid Wien nach der Unruhe durch die vorläufige Aussortierung von Götzes Weltmeister-Kollege Mesut Özil und einem 0:1-Rückstand aufgrund eines Fehlers von Nationaltorwart Bernd Leno noch mit 2:1 (0:0). AS Rom drehte bei den Young Boys Bern ebenfalls ein 0:1 noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg.

Ein symbolträchtiges Zeichen setzte Eindhovens Ligarivale AZ Alkmaar. Trotz des Ausfalls von 13 mit dem Coronavirus infizierten Spielern siegte der niederländische Ex-Meister mit einem Rumpfaufgebot beim SSC Neapel 1:0 (0:0).