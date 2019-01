Goggia kündigt Comeback in Garmisch an

Cortina d’Ampezzo (SID) - Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia plant ihr Comeback nach einem komplizierten Knöchelbruch beim Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Wochenende. Die Italienerin kündigte am Rande des Weltcups in Cortina d'Ampezzo an, dass sie auf der Kandahar die Trainingsläufe bestreiten werde. Im Anschluss will die 26-Jährige entscheiden, ob sie auch im Rennen an den Start geht.

Sofia Goggia plant ihr Comeback für kommendes Wochenende © SID

Goggia hatte sich die Verletzung in der Saisonvorbereitung zugezogen. Ihr großes Ziel bleibt die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im schwedische Are (3. bis 17. Februar).