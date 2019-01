Gojowczyk im Achtelfinale, Maria scheitert an Qualifikantin

Auckland (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Auckland ins Achtelfinale eingezogen. Der 29 Jahre alte Münchner besiegte eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne (14. bis 27. Januar) den Argentinier Guido Pella 6:1, 3:6, 6:2. In der Runde der letzten 16 trifft Gojowczyk nun auf den an Position zwei gesetzten Italiener Fabio Fognini.

Gojowczyk trifft nun auf Fabio Fognini aus Italien © SID

Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist dagegen bereits in der ersten Runde des WTA-Turniers in Sydney ausgeschieden. Die 31-Jährige unterlag der elf Jahre jüngeren Qualifikantin Priscilla Hon (Australien) 3:6, 6:7 (4:7). Maria war nach der 5:7, 3:6-Niederlage in der Qualifikation gegen Danielle Rose Collins (USA) als "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerückt.