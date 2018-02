Gojowczyk im Achtelfinale von Delray Beach - Marterer verliert in Marseille

Delray Beach (SID) - Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk (28) hat sich beim ATP-Turnier in Delray Beach im US-Bundesstaat Florida ins Achtelfinale gekämpft. Der Weltranglisten-64. aus München hatte gegen den Slowaken Lukas Lacko im zweiten Satz bereits mit 2:4 in Rückstand gelegen, wendete jedoch seine erste Auftaktniederlage der Saison ab und setzte sich nach 1:41 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:1 durch.

Gojowczyk kämpft sich zurück in das Match und gewinnt © SID

In der Runde der besten 16 trifft Gojowczyk, der in der vergangenen Woche in New York im Achtelfinale aufgegeben hatte, auf den an Position sechs gesetzten John Isner (USA). Gojowczyk ist beim mit 622.675 Dollar dotierten Turnier in Delray Beach der einzige deutsche Teilnehmer.

Beim Hallenturnier in Marseille unterlag Maximilian Marterer (Nürnberg) am Dienstagabend dem früheren Top-10-Spieler Gilles Simon (Frankreich) 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). Marterer, der am Sonntag im französischen Cherbourg ein Challenger-Turnier gewonnen hatte, vergab im zweiten Durchgang zwei Satzbälle. Mischa Zverev (Hamburg) bestreitet sein Erstrundenmatch in Marseille am Mittwoch.