Gojowczyk im Finale von Delray Beach

Delray Beach (SID) - Tennis-Profi Peter Gojowczyk (28) steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-Turniers. Der Weltranglisten-64. aus München gewann in Delray Beach in der Runde der besten Vier gegen den US-Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 6:3 und trifft nun auf Denis Shapovalov (Kanada) oder Frances Tiafoe (USA). Bei seiner ersten Finalteilnahme hatte er im vergangenen Jahr in Metz gleich seinen bisher einzigen Titel gewonnen.

Gojowczyk kämpft sich zurück in das Match und gewinnt © SID

Bei seinen ersten beiden Turnieren der Saison in Doha/Katar und Auckland/Neuseeland hatte Gojowczyk das Viertelfinale erreicht, war jedoch jeweils am Einzug ins Halbfinale gescheitert.