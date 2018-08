Gojowczyk verliert in Cincinnati gegen Federer

Cincinnati (SID) - Zuvor war Mischa Zverev (Hamburg) bei der Generalprobe für die US Open (27. August bis 9. September) in die zweite Runde eingezogen. Der 30-Jährige siegte gegen den Bosnier Damir Dzumhur mit 6:3, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Position fünf gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Gojowczyk scheitert an Superstar Federer © SID

Zuvor war Mischa Zverev (Hamburg) bei der Generalprobe für die US Open (27. August bis 9. September) in die zweite Runde eingezogen. Der 30-Jährige siegte gegen den Bosnier Damir Dzumhur mit 6:3, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Position fünf gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag dem Qualifikanten Marius Copil (Rumänien) deutlich mit 4:6, 2:6 und verlor damit sein drittes Erstrundenmatch in Folge.

In der "Queen City" spielt Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3), der in der ersten Runde ein Freilos hat, am Mittwoch gegen den Niederländer Robin Haase.