Gold-Cup: Schalker McKennie schießt USA ins Halbfinale

Philadelphia (SID) - Der Schalker Weston McKennie hat die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft beim Gold-Cup vor einer Blamage bewahrt und sie ins Halbfinale geschossen. Der Titelverteidiger setzte sich dank des Kopfballtreffers des 20-Jährigen (25.) im Viertelfinale von Philadelphia mühsam 1:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Curacao durch.

Matchwinner für die USA: Weston McKennie (l.) © SID

In der Vorschlussrunde treffen die USA am Donnerstag auf Mit-Gastgeber Jamaika, der 1:0 (0:0) gegen Panama gewann. Das zweite Halbfinale am Mittwoch bestreiten Haiti und Mexiko, das Endspiel findet am Sonntag in Chicago statt.

"Es war nicht unser bestes Spiel, aber es geht darum weiterzukommen - und das haben wir geschafft", sagte McKennie, der eine Flanke des Ex-Dortmunders Christian Pulisic verwertete. In der zweiten Halbzeit gerieten die USA stark unter Druck und mussten sich beim früheren Freiburger Zack Steffen im Tor bedanken, dass sie auch ihr viertes Spiel beim Gold-Cup ohne Gegentor gewannen.