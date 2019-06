Gold Cup: US-Fußballer sichern sich Gruppensieg

Kansas City (SID) - Die US-Fußballer haben sich mit einem 1:0 (0:0) beim Gold Cup gegen Panama den Sieg in der Gruppe D gesichert. Den entscheidenden Treffer vor 17.037 Zuschauern in Kansas City erzielte Jozy Altidore (66.). Beide Teams waren bereits vor der Partie für das Viertelfinale qualifiziert. In der Runde der besten Acht trifft die USA am Sonntag auf Curacao.

Jozy Altidore schießt das 1:0 © SID

Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten. Der Wettbewerb wird in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.