Gold Cup: USA mit Kantersieg gegen Trinidad und Tobago vorzeitig im Viertelfinale

Cleveland (SID) - Die USA hat sich mit einem 6:0 (1:0)-Kantersieg gegen Trinidad und Tobago beim Gold Cup vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen Panama, das sich im zweiten Spiel des Tages 4:2 (2:1) gegen Guyana durchsetzte, kommt es am Mittwoch zum Duell um den Gruppensieg. Beide Teams haben nach je zwei Siegen in der Gruppe D sechs Punkte auf dem Konto.

Trifft doppelt für die USA: Gyasi Zardes © SID

In Cleveland trafen Aaron Long (41., 90.), Gyasi Zardes (66., 69.), Christian Pulisic (73.) und Paul Arriola (78.) für den Gastgeber, der sich mit dem Sieg für das blamable 1:2 gegen Trinidad und Tobago in der WM-Qualifikation 2017 revanchierte. Die USA hatten die WM in Russland verpasst.

Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten, der Wettbewerb wird in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.