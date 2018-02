Golden Knights egalisieren NHL-Rekord der Hartford Whalers

Las Vegas (SID) - Die Vegas Golden Knights haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen 38 Jahre alten Rekord egalisiert. Nach dem 6:3 gegen Rekordmeister Montreal Canadiens hat das neue Team 22 Heimsiege auf dem Konto, auf die gleiche Anzahl kamen die Hartford Whalers 1979/80 in ihrer Premierensaison und stellten die bis heute gültige Bestmarke auf.

Die Vegas Golden Knights stellen NHL-Rekord ein © SID

Das Team aus Las Vegas benötigte 28 Spiele für die 22 Siege, Hartford 40. Schon am Montag können sich die Golden Knights mit einem Erfolg gegen die Anaheim Ducks alleine an die Spitze der Rekordliste setzen. In der Liga stehen sie mit 82 Punkten schon ganz oben.

Die Hartford Whalers zogen 1997 nach Raleigh um und spielen seitdem als Carolina Hurricanes in der NHL.