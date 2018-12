Golden State Warriors als "Sportperson des Jahres" ausgezeichnet

Oakland (SID) - Die Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind von der Sports Illustrated als "Sportperson des Jahres" ausgezeichnet worden. Dies verkündete das Fachmagazin am Montag. Der NBA-Champion, der den Meistertitel zum dritten Mal in vier Jahren gewann, wurde für sein kollektives Auftreten auf dem Feld in den vergangenen fünf Jahren geehrt.

Warriors als "Sportperson des Jahres" ausgezeichnet © SID

"Wir nehmen diese Auszeichnung demütig entgegen. Die Liste der anderen Teams, die diese Auszeichnung bisher erhalten haben... Das erhebt uns in einen exklusiven Klub", sagte Superstar Stephen Curry.

Vor den Warriors gab es in der Geschichte der Sports Illustrated bisher drei Mannschaften, die die normalerweise für Einzelsportler reservierte Auszeichnung erhalten haben: Die Eishockey-Nationalmannschaft der USA, die 1980 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Lake Placid gewann, das Frauenfußball-Nationalteam, das 1999 im eigenen Land Weltmeister wurde, und das Baseball-Team Boston Red Sox, das im Jahr 2004 die World Series gewann.