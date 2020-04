Golf: BMW Open in Eichenried abgesagt

München (SID) - Golfstar Martin Kaymer muss auf eines seiner Lieblingsturniere verzichten. Die BMW International Open vom 24. bis 28. Juni in München-Eichenried mussten angesichts der Coronakrise abgesagt werden. "Die ersatzlose Absage, die Turnierveranstalter BMW und die European Tour in enger Abstimmung beschlossen haben, entspricht der gestrigen Ankündigung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen", teilten die Veranstalter am Donnerstag auf SID-Anfrage mit.

Golfstar Martin Kaymer hat in München 2008 gewonen © SID

Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier der European Tour hätte zum 32. Mal ausgetragen werden sollen. 2019 hatte der Italiener Andrea Pavan triumphiert, Kaymer hatte 2008 gewonnen.