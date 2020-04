Golf: British Open wegen Corona-Pandemie abgesagt

Köln (SID) - Die British Open der Profigolfer sind aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Das offiziell unter dem Namen The Open Championship veranstaltete Turnier hätte in seiner 149. Auflage seit 1860 vom 16. bis 19. Juli im Royal St George's Golf Club in Sandwich ausgetragen werden sollen. Das älteste noch ausgespielte Golfturnier der Welt findet damit erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht statt.

Erstmals keine British Open seit dem zweiten Weltkrieg © SID

"Unsere absolute Priorität liegt darauf, die Sicherheit und Gesundheit der Fans, Spieler, Offiziellen, freiwilligen Helfer und der Mitarbeiter zu schützen", sagte Martin Slumbers, Geschäftsführer des ausrichtenden Royal and Ancient Golf Club of St Andrews: "Wir kümmern uns sehr um dieses historische Turnier und haben die Entscheidung schweren Herzens getroffen."

Zuletzt hatte das Fachmagazin Golf Digest berichtet, dass die Veranstalter komplett gegen eine Absage aufgrund einer Pandemie versichert sind. Die Spielervereinigung PGA hat den Spielbetrieb zunächst bis zum 10. Mai ausgesetzt.