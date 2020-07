Golf: Doch keine Zuschauer beim Memorial wegen Corona-Sorgen

Miami (SID) - Die Golf-Stars beim Memorial in Dublin/Ohio müssen in der kommenden Woche (16. bis 19. Juli) nun doch ohne die Unterstützung von Zuschauern auskommen. Das teilten die Organisatoren am Montag mit Verweis auf die ansteigenden COVID-19-Fallzahlen in der Region mit. Wann zukünftig wieder Zuschauer bei Turnieren zugelassen werden, ließ die PGA offen.

Das Memorial wird ohne Zuschauer ausgetragen © SID

"Wir hatten einen guten Plan", sagte der 18-malige Major-Sieger Jack Nicklaus, Gründer der Veranstaltung: "Letztendlich haben wir die Verantwortung, die Gesundheit und Sicherheit der Spieler und aller, die am Memorial-Turnier teilnehmen, zu beachten."

Ursprünglich sollten 20 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität (9000 pro Tag) zugelassen werden. Seit dem Restart der US-Tour im Juni sind sechs Golfprofis positiv auf das Coronavirus getestet worden.