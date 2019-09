Golf: Europa gewinnt mit Masson den Solheim Cup

Gleneagles (SID) - Das Team Europa mit der deutschen Profigolferin Caroline Masson (Gladbeck) hat die USA beim 16. Solheim Cup enttrohnt. Das Team von Kapitänin Catriona Matthew siegte mit 14,5:13,5 und feierte den ersten Sieg seit sechs Jahren und den sechsten insgesamt. Suzann Pettersen entschied die spannende Begegnung gegen Marina Alex auf dem 18. Loch nervenstark mit einem Birdie-Putt.

Golf: Masson und das Team Europa bezwingen das US-Team © SID

Vor den Einzelduellen am Sonntag hatte es im schottischen Gleneagles 8:8 gestanden. Masson musste sich am Sonntag Jessica Korda nach 16 Löchern mit 3&2 geschlagen geben. Korda hatte zusammen mit ihrer Schwester Nelly Geschichte geschrieben. Die in Florida geborenen Töchter des früheren tschechischen Tennisspielers Petr Korda, Gewinner der Australian Open 1998, waren als erstes Geschwisterpaar in der Geschichte des Kontinentalvergleichs gemeinsam angetreten.

Der Vergleich ist das Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Dem Titelverteidiger genügen wie beim Ryder Cup 14 Punkte zur Sieg, der Herausforderer benötigt 14,5 Zähler.

Die Amerikanerinnen hatten die letzten beiden Auflagen jeweils für sich entschieden. Insgesamt haben sie zehn der 16 Austragungen seit der Premiere 1990 gewonnen. Das Turnier wird alle zwei Jahre abwechselnd in den USA und Europa ausgetragen.