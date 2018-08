Golf: Jäger muss um Tour-Karte bangen - Snedeker gewinnt

Greensboro (SID) - Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger muss um die Startberechtigung auf der US-Tour bangen. Der Münchner kam bei dem mit sechs Millionen Dollar dotierten Turnier in Greensboro/North Carolina mit 277 Schlägen nicht über den geteilten 70. Platz hinaus und verfehlte eine Platzierung in den Top 125 der Saison-Rangliste um 40 Positionen. Jäger (29) kann sich nun nur noch über gute Ergebnisse bei der zweitklassigen Web.com-Tour die Tourkarte erspielen.

Stephan Jäger droht seine Tour-Karte zu verlieren © SID

Der Sieg beim letzten regulären Turnier des Jahres ging an Brandt Snedeker (USA). Der 37-Jährige triumphierte mit 259 Schlägen vor seinem Landsmann Webb Simpson und C.T. Pan aus Taiwan (beide 262). Für Snedeker, dem zum Auftakt als zehntem Spieler auf der US-Tour eine 59er-Runde gelungen war, war es der neunte Tour-Erfolg. Alex Cejka war am Cut gescheitert, der Münchner hat als 100. der Saisonwertung die Tourkarte für 2019 aber in der Tasche.