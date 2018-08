Golf: Jäger schafft in Greensboro den Cut, Cejka scheitert

Greensboro (SID) - Golfprofi Stephan Jäger hat in Greensboro/North Carolina den Cut geschafft, für Alex Cejka (beide München) ist das Turnier der US-Tour dagegen beendet. Jäger spielte am zweiten Tag auf dem Par-70-Kurs eine 68 und geht mit 135 Schlägen als geteilter 34. in das Wochenende.

Stephan Jäger übersteht den Cut in Greensboro © SID

Cejka benötigte mit einer 71 vier Schläge mehr als am Vortag und verfehlte das Weiterkommen um einen Schlag. In Führung bei dem mit 6 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb liegt weiter der Amerikaner Brandt Snedeker, der seiner glanzvollen 59 eine 67er-Runde folgen ließ. Damit schmolz sein Vorsprung auf seinen Landsmann D.A. Points (64+64) auf zwei Schläge.