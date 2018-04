Golf: Kaymer droht Sturz aus den Top 100

Köln (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer droht erstmals seit zehneinhalb Jahren der Sturz aus den Top 100 der Weltrangliste. Der 33-Jährige aus Mettmann, der das Ranking 2011 als zweiter Deutscher nach dem Anhausener Bernhard Langer angeführt hatte, büßte in der aktuellen Liste drei Plätze ein und wird nun an Position 93 geführt.

Martin Kaymer rutscht in der Weltrangliste weiter ab © SID

Seit seinem ersten Auftauchen unter den besten 100 Spielern, am 21. Oktober 2007 (Platz 87), war der zweimalige Major-Sieger Kaymer stets in diesem Kreis vertreten. Seinen letzten Toursieg feierte der Rheinländer bei der US Open 2014.

Angeführt wird die aktuelle Weltrangliste weiter von dem US-Trio Dustin Johnson, Justin Thomas und Jordan Spieth. Bester Europäer ist der Spanier Jon Rahm auf Rang vier vor Olympiasieger Justin Rose (England).