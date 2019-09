Golf: Kaymer droht in St. Andrews das vorzeitige Aus

Köln (SID) - Profigolfer Martin Kaymer droht nach einer schwachen zweiten Runde beim Turnier der Europa-Tour im schottischen St. Andrews das vorzeitige Aus. Der frühere Weltranglistenerste aus Mettmann fiel mit einer 71er-Runde von Rang 52 auf 94 zurück und muss um den Cut bangen. Der Engländer Matthew Jordan liegt zur Halbzeit mit 130 Schlägen an der Spitze.

Martin Kaymer lieferte erneut eine schwache Leistung ab © SID

Die mit fünf Millionen Dollar (etwa 4,57 Millionen Euro) dotierte Links Championship zeichnet sich durch ihren ungewöhnlichen Modus aus. Alle Teilnehmer spielen dabei jeweils eine Runde auf den Plätzen in St. Andrews, Kingsbarns und Carnoustie an der schottischen Ostküste. Die Abschlussrunde der besten 60 findet erneut auf dem legendären "Old Course", dem ältesten Golfkurs der Welt, in St. Andrews statt.