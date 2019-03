Golf: Kaymer in Orlando auf Platz 33 zurückgefallen

Orlando (SID) - Der frühere Golf-Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) hat sein erstes Top-10-Resultat auf der US-Tour seit mehr als zwei Jahren verpasst. Der beim Turnier in Orlando/Florida als Elfter in die Schlussrunde gestartete 34-Jährige blieb bei seinem letzten Durchgang drei Schläge über Platzstandard und fiel damit auf den geteilten 33. Platz zurück. Sein letztes Spitzenergebnis hatte Kaymer Ende Februar 2017 mit Platz vier in Palm Beach Gardens erzielt. Es gewann der Italiener Francesco Molinari, der sich mit einer Traumrunde von nur 64 Schlägen noch auf Platz eins vorschob.