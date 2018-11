Golf: Kaymer in Sun City mit Chance auf Top-10-Platzierung

Sun City (SID) - Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) geht mit der Chance auf eine Top-10-Platzierung auf die Schlussrunde des Europa-Tour-Turniers in Sun City am Sonntag. Der ehemalige Weltranglistenerste ließ seiner starken 69 auf der zweiten Runde am Samstag eine gute 71 folgen und verbesserte sich um neun Plätze auf den 20. Rang. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer fiel dagegen nach einer 76 auf Platz 56 zurück.

Golfer Martin Kaymer kletterte von Rang 58 auf 29 © SID

Seine Führung behauptete Ryder-Cup-Gewinner Sergio Garcia. Der Spanier spielte wie am Vortag eine 71 und führt mit 206 Schlägen mit zwei Schlägen vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen.

Die mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Konkurrenz in Südafrika ist das letzte Saisonturnier vor dem Finale im Race to Dubai in der kommenden Woche am Arabischen Golf. Dort treten die besten 50 Spieler der Saison an. Der Gesamtsieger erhält eine Sonderprämie von 1,25 Millionen Dollar. 2010 hatte Kaymer die Abschlusswertung der Europa-Tour als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer (1981 und 1984) gewonnen.

Von einem solchen Coup ist Kaymer in diesem Jahr allerdings weit entfernt. Vor Sun City belegte er in der Gesamtwertung den 51. Platz und muss daher noch um seine Teilnahme in Dubai bangen. Spitzenreiter im Jahresranking ist British-Open-Sieger Francesco Molinari (Italien), der in Sun City nicht am Start ist.