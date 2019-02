Golf: Kaymer und Co. auf PGA-Tour klar geschlagen

Pacific Palisades (SID) - Die deutschen Golf-Profis um den früheren Weltranglistenersten Martin Kaymer (Mettmann) haben beim PGA-Turnier in Pacific Palisades die vorderen Ränge klar verpasst. Als bester Deutscher belegte Alex Cejka (München) mit 285 Schlägen nach dem Abschluss am Sonntag Platz 51. Der zweimalige Major-Sieger Kaymer brauchte gar zwei Schläge mehr und landete in der Endabrechnung auf Rang 60. Stephan Jäger (München/290) kam auf den 70. Rang.

Kaymer landete in Pacific Palisades auf Rang 51 © SID

Zufriedenstellend lief das Turnier für Golf-Superstar Tiger Woods (USA), für den nach einer starken 65er-Runde im dritten Durchgang und einer mäßigen 72 zum Schluss der geteilte Rang 15 zu Buche stand. Den Sieg auf dem 71er-Kurs holte sich Woods' Landsmann J.B. Holmes, der bis dato in der Saison 2018/2019 nur einmal in die Top 10 gekommen war. Mit 270 Schlägen verwies er Justin Thomas (USA/271) und Kim Si-Woo (Südkorea/272) auf die Plätze.