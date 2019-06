Golf: Kaymer wieder in den Top 100

Frankfurt/Main (SID) - Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) hat sich durch seinen dritten Platz beim Memorial in Dublin/Ohio in der Weltrangliste wieder in die Top 100 vorgearbeitet. Im neuen Ranking wird der ehemalige Branchenprimus mit 1,4146 Durchschnittspunkten an Position 97 geführt, Kaymer verbesserte sich um satte 89 Plätze.

Wohl ohne Chance auf den Cut: Martin Kaymer © SID

Für den 34-Jährigen ist das die beste Platzierung seit mehr als einem Jahr. Angeführt wird die Rangliste weiter von US-PGA-Champion Brooks Koepka (10,9447), der vor seinem US-Landsmann Dustin Johnson (10,8619) liegt. Memorial-Gewinner Patrick Cantlay (USA) schob sich mit seinem Triumph als Achter erstmals in die Top 10 vor.