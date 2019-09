Golf: Ritthammer springt in Hamburg an die Spitze

Hamburg (SID) - Der deutsche Profi-Golfer Bernd Ritthammer hat beim Europa-Tour-Turnier vor den Toren Hamburgs die Führung übernommen. Nach der dritten Runde liegt der Nürnberger mit 207 Schlägen gleichauf mit dem Schotten Robert MacIntyre an der Spitze. Die Entscheidung über den Turniersieg auf dem Par-72-Kurs in Winsen/Luhe fällt am Sonntag.

Für den Karlsruher Dominic Foos verlief die dritte Runde dagegen enttäuschend. Der 22-Jährige fiel nach einer 75er-Runde mit insgesamt 216 Schlägen vom achten auf den geteilten 27. Platz zurück und verspielte seine Chancen auf eine Top-Platzierung. Max Rottluff (Düsseldorf/215 Schläge) belegt den geteilten 22. Rang.