Golf: Schlussrunde der US Open um einen Tag verlegt

Köln (SID) - Die Schlussrunde der 75. US Open der Golferinnen ist wegen schlechten Wetters abgebrochen und um einen Tag verschoben worden. Starkregen hatte den Platz in Houston/Texas unbespielbar werden lassen. Der Abschluss des letzten Majorturniers der Saison findet nun am Montag ab 8.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr deutscher Zeit) statt.

Sophia Popov startet stark in die US Open © SID

Als einzige Deutsche hatte British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) den Cut geschafft, allerdings konnte die 28-Jährige nicht an ihre herausragende 69er-Runde zum Start anknüpfen. Nach drei Tagen lag Popov auf Platz 51, sie hatte elf Schläge Rückstand auf die führende Japanerin Hinako Shibuno.