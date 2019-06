Golf: Siem in Antwerpen im Viertelfinale

Antwerpen (SID) - Golfprofi Marcel Siem (Ratingen) hat beim Europa-Tour-Turnier in Antwerpen das Viertelfinale erreicht. Der 38-Jährige gewann beim Belgian Knockout seine ersten drei Matchplay-Duelle und hat seine erste Top-Ten-Platzierung im Jahr 2019 sicher. In der Runde der letzten Acht trifft Siem am Sonntag auf den Franzosen Gregory Havret.

Das mit einer Million Euro dotierte Turnier wird in einem besonderen Modus ausgetragen. In den ersten beiden Runden treten die Spieler in zwei Gruppen an, von denen sich die jeweils 32 besten Spieler für die K.o.-Runde qualifizieren. Ab dann wird der Sieger im Matchplay-Format ausgespielt.