Golf: US Open wird langfristig von Sky übertragen

Unterföhring (SID) - Die US Open der Golfer ist auch in den kommenden Jahren live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender gab am Dienstag die "langfristige" Ausweitung des Vertrags bekannt, damit überträgt Sky weiterhin alle vier Major-Turniere live in Deutschland und Österreich.

Sky wird auch weiterhin die US Open ausstrahlen © SID

Die 119. Auflage der US Open in Pebble Beach beginnt am Donnerstag. 2014 hatte Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) bei der US Open seinen bislang letzten Turniersieg gefeiert.