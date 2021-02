Golf: Woods in anderes Krankenhaus verlegt

Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods ist gut zwei Tage nach seinem schweren Autounfall nahe Los Angeles, bei dem er schwere Beinverletzungen erlitt, in ein anderes Krankenhaus gebracht worden. "Mr. Tiger Woods wurde zur weiteren orthopädischen Versorgung und Genesung in das Cedars-Sinai Medical Center verlegt", erklärte Anish Mahajan, Geschäftsführer des Harbor UCLA-Medical Center, in das der 45-jährige Woods zunächst gebracht worden war.

Tiger Woods wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt © SID

"Für unsere Mitarbeiter war es eine Ehre, einem der größten Sportler unserer Generation eine orthopädische Traumabehandlung zukommen zu lassen", hieß es in dem Statement weiter: "Um die Vertraulichkeit der Patienten zu respektieren, wird das Harbor-UCLA Medical Center keine weiteren Informationen geben."

Woods war am Dienstag allein auf einer für Unfälle berüchtigten Straße unterwegs, als sein Geländewagen in den Mittelstreifen geriet, auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, gegen einen Baum prallte und sich anschließend mehrfach überschlug.

Der 15-malige Major-Gewinner unterzog sich einer komplizierten Operation, um "erhebliche orthopädische Verletzungen" an seinem rechten Unterschenkel und Knöchel zu behandeln. Dazu gehörte das Einsetzen eines Stabes in Woods' Schienbein und die Verwendung einer Kombination von Schrauben und Stiften, um seinen Fuß und Knöchel zu stabilisieren. Ob Woods seine professionelle Golfkarriere fortsetzen kann, erscheint offen.