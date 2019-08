Golf: Woods steigt in Jersey City aus, Merritt spielt Rekordrunde

New York (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods (43) ist nach seinem Fehlstart bei der Northern Trust in Jersey City ausgestiegen. Der Masters-Champion aus den USA gab eine leichte Bauchmuskelzerrung als Grund für seine Aufgabe an. Woods hatte zum Auftakt des ersten Play-off-Turniers zum FedExCup eine 75er Runde gespielt und lag damit nur auf dem geteilten 116. Platz von 120 Teilnehmern.

Troy Merritt stellte in Jersey City den Rundenrekord ein © SID

"Ich habe mich am Freitagmorgen behandeln lassen, aber leider ist es mir nicht möglich, weiter anzutreten", sagte Woods. Der 15-malige Major-Sieger hofft, bereits in der kommenden Woche bei der BMW Championship in Medinah/Illinois wieder spielen zu können.

In Führung liegt der Amerikaner Troy Merritt, der mit 62 Schlägen den Rundenrekord auf dem Liberty National Golf Course (Par 71) einstellte. Erster Verfolger ist der Weltranglistenzweite Dustin Johnson (63 Schläge) aus den USA, den dritten Rang beim mit 9,25 Millionen Dollar dotierten Turnier teilen sich Landsmann Kevin Kisner und der Spanier Jon Rahm (beide 64). Deutsche Golfer hatten die Qualifikation für den FedExCup verpasst.

Der FedExCup wird traditionell im Play-off-Format ausgetragen. Zum Auftakt qualifizieren sich insgesamt 70 Profis für das nächste Event in der kommenden Woche in Medinah. Dort schaffen die Top 30 den Sprung ins Finale in Atlanta, wo es beim Tour Championship (22. bis 25. August) um eine Siegprämie von 15 Millionen Dollar geht. Woods ist dank seiner Platzierung im FedEx-Ranking bereits für das Turnier in Medinah qualifiziert.